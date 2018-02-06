DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Atina'da yargılandığı Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma ertelendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iade talebine ilişkin duruşma ertelendi.

Atina İstinaf Mahkemesi, sanık Özpolat'a ilişkin Türkiye'den daha fazla bilgi talebi gerekçesiyle duruşmayı 6 Mart'a erteleme kararı aldı.

Yunan yargısı, geçen hafta ise bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Yakalanan 9 kişiden dördü hakkında Türkiye iade talebinde bulundu.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.



Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.



Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.