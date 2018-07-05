Türkiye ile Yunanistan arasındaki Fetöcü askerler gerilimi tırmanıyor. Yunanistan, darbeci askerlerden birine daha iltica hakkı tanıdı.

Atina, Türkiye ile gergin olan ilişkileri daha da bozacak skandal bir karara imza attı.



Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonun kararına göre, 8 firari FETÖ'cü darbeciden biri olan Uğur Uçan'a da iltica hakkı verildi.



Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi. Danıştay kararının emsal teşkil etmesi nedeniyle kalan FETÖ'cüler için de benzer kararın çıkması bekleniyor.



Yunanistan kısa süre önce FETÖ üyesi 8 askeri serbest bırakmış ve özel bir yerde koruma altına almıştı.



Komşu ülkenin bu hamlesine Türkiye'den gelen tepki sert olmuştu.



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın bu tepkisinden sonra Yunanistan FETÖ'cüleri korumak için alarma geçmişti.



ulusal.com.tr