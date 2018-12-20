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Yunanistan'dan küstah açıklama: Türkler kayalıklarımıza çıkarda yerle bir ederiz

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, ülkesinin işgal altında tuttuğu kayalıklarla ilgili Türkiye'yi tehdit etti. "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz." diyen Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin baskısı altında olduklarını söyledi.

Yunanistan'dan küstah açıklama: Türkler kayalıklarımıza çıkarda yerle bir ederiz

Amerika ile işbirliğini güçlendiren Yunanistan, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar geldi. Evangelos Apostolakis, "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerlebir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" diyerek Türkiye'yi tehdit etti. 

Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgede barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu iddia ederken aynı amacı Amerika'nın da taşıdığını söyledi. 

Doğu Akdeniz ve Ege'de arkasına Amerika'yı alarak Türkiye'ye karşı adımlar atan Yunanistan, bölgede Türkiye'nin baskısı altında olduklarını öne sürdü.

Yunanistan’ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığını savunan Yunan Genelkurmay Başkanı, Meis Adası'nda Münhasır Ekonomik Bölge'nin önümüzdeki aylar içinde ilan edileceğini de açıkladı.

Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Washington'da tansiyon yükseltecek bir hamle yapmıştı. Amerika ve Yunanistan Dışişleri Bakanları yaptıkları toplantının ardından "Stratejik diyalog" süreci başlatmıştı. Yunanistan ve Amerika, toplantının sonuç bildirgesinde enerji ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme kararlılığını vurgulamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #türkiye
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