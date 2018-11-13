"Yunanistan, gayri resmi statüdeki Sakız Adası'nda ağır silah atışları yaptı." Bu kritik bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım kamuoyu ile paylaştı. Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini vurgulayan Yalım, bölgedeki güvenliğin de tehlikeye atıldığını belirtti. Ulusal Kanal'a konuşan Yalım, Doğu Akdeniz ve Ege'ye de dikkat çekti.

Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ihlal etti. 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde İzmir Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'nda ağır silah atışları yaptı.



Antlaşmaya göre ağır silah bulundurulmasının yasak olduğu gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda, Yunanistan tarafından askeri tatbikat yapıldı. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım tarafından yapıldı.



Çeşme’nin tam karşısında bulunan Sakız Adası’ndaki Ağır Silah Atışlarına, adada konuşlu 105 mm.lik Çekili Obüs Bataryaları ile 155 mm.lik ve 203 mm.lik Kundağı Motorlu Topçu Bataryaları katıldı. Yunan askerleri top atışı yaparak Ege Denizi’ndeki seyir güvenliğini ve bölgedeki hava trafiğini tehlikeye attı.



Yalım, Ada'da atış yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.



Yunanistan atış alanını "Aydınlatma mermileri" ile aydınlattı...



Mülkiyeti Türkiye'de bulunan Sakız Adası'nda Yunanistan'ın Uluslararası hukuku da ihlal ettiğini belirten Yalım, Türkiye'den konuyla ilgili herhangi bir tepki gelmemesini de eleştirdi.



Ulusal Kanal'a konuşan Yalım, Doğu Akdeniz ve Ege'ye de dikkat çekti. Türkiye'nin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.



Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge'nin ilan edilmesi gerektiğini belirten Yalım, Libya ile Türkiye'nin de ortak adım atması gerektiğini vurguladı.



Yalım, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'a alternatif olarak Türkiye'nin Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandıma Anlaşması imzalaması gerektiğini ifade etti.



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