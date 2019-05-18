Türk donanmasının uluslararası sularda icra ettiği dev Deniz Kurdu Tatbikatı'nda, Yunan hücumbotu, Türk korvetini taciz etti. TCG Burgazada'nın profosyonel mürettebatı sayesinde istenmeyen sonuçlar engellendi. Yunan hücumbotu ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Cumhuriyet tarihinin planlı en büyük tatbikatı Denizkurdu-2019, 3 denizde birden başarıyla devam ediyor.



Mavi Vatan'da Türkiye'nin hak ve menfaatlerine yönelik yürütülen dev tatbikatın Ege Denizi ayağında, Yunanistan tacizi yaşandı. TCG Burgazada korveti, Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi.



Türk korvetine 200 metre iskele tarafından yanaşan hücumbotu, yakın mesafeden yaptığı manevra ile Türk korvetinin seyir emniyetini tehlikeye attı.



Türk donanmasından karşılık gecikmedi. Gemi personeli soğukkanlı ve profosyonelce Yunan hücumbotunu bölgeden uzaklaştırdı.



Yunanistan'ın uluslararası sularda, TCG Burgazada korvetine yönelik tacizinin Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği belirtildi.



ulusal.com.tr

