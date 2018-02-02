Yunanistan'da Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, terör örgütü DHKP-C mensubu Mehmet Doğan'ın iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini reddetti.

Yunanistan'da mahkeme, geçen yıl kasım ayında yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C mensubu Mehmet Doğan hakkında Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.



Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C mensubu Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi.



Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa tarafından daha önce sanığa iltica hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti.



Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.



Öte yandan diğer örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın duruşması 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal Seçer'in de iadesini talep ediyor.



Yunanistan, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon yaparak yakalanarak 9 Türk hakkında soruşturma başlatmıştı. Yunan Polisi (ELAS), tutukluluk halleri devam eden şüphelilerin isimleri, fotoğrafları ve bazıları sahte olduğu belirtilen kimlik belgelerini savcılık onayının ardından yayınlamıştı.



ulusal.com.tr