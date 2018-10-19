Atlantik güçleri, Yunanistan'ın Türk gemisini taciz etmesi başta olmak üzere, birçok eylemle Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmayı hedefliyor. Türkiye ise sondaj faaliyeti ile "Akdeniz'de ben de varım" mesajı veriyor. Ancak uzmanlara göre Yunanistan'ın taciz eylemlerine karşı Türkiye daha güçlü kararlar almalı. İşte tehditler ve çözümler...

Ege Denizi ve Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmayı hedefleyen Yunanistan'ın son olarak Türkiye'nin sismik arama gemisi Barbaros Hayreddin Paşa'yı taciz ett.



Türkiye'nin kendi sınırlarını ihlal ettiğini iddia eden Atina'nın taciz hamlesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin devreye girmesi engellenmişti. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl bir yol izlemeli?



21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre Türkiye Akdeniz'deki gaz arama faaliyetleri ve haklarından geri adım atmamalı.



Yunanistan ve Rum kesiminin tek taraflı olarak Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiğine dikkat çekti Dilek. Türkiye'nin de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etme konusunda daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguladı.



Emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek, Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Türkiye'nin Kıbrıs'ta üsler kurması gerektiğini ifade etti.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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