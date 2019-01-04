Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Akar’ın ‘Mavi Vatan’daki haklarımızı korumaya yönelik kararlı mesajları, Yunanistan’da telaşa neden oldu. Yunan Bakan Kammenos, Türkiye karşıtı faaliyetleri için ABD’nin desteğini aldıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Mavi Vatan” açıklamaları komşuda telaş yarattı. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, arkalarında ABD desteği olduğunu söyleyerek Türk faaliyetlerine karşılık vereceklerini ileri sürdü. Yunan basını ise açıklamaları “küstahlık” olarak niteledi.



Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2019 yılı için Yunan Ordusuna yönelik yayınladığı genel direktifinde, Türkiye’nin egemenliğini hiçe sayan ifadeler kullandı. Yunanistan’ın Türkiye karşıtı faaliyetlerinin ABD tarafından onaylandığını bildiren Kammenos, şu ifadeleri kullandı:



“Sorunlu bir bölgede çözüm odaklı bir ülkeyiz. Özellikle geliştirdiğimiz yeni ittifaklarla bölgede jeopolitik bir oyuncu olarak gücümüzü pekiştirdik. Bölgede istikrar ekseni olarak kurduğumuz ittifakların önemini ABD’li müttefiklerimiz de onaylıyor. Barış isteyen bir ülkeyiz ve uluslararası hukuka saygılı, herkesle işbirliğine açığız. Bununla beraber bazı komşularımızın gittikçe artan provokatif eylemlerini soğukkanlılıkla karşılıyoruz ve milli egemenlik haklarımızdan taviz vermeyeceğimizi tekrar söylüyoruz. Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Kıbrıs’ın topraklarının bir kısmının uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal altında olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.”



KARAADA’YA GÖZ DİKTİ



Kammenos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki önemli krizlerden Meis ve Karaada’ya da değindi. “2019 yılı enerji kaynaklarının kullanımı ve Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yaşanan gelişmeler kapsamında önemli bir yıl olacaktır” diyen Kammenos, “Meis’te, Karaada’da, Meriç sınırında, denizde, havada ve Yunan topraklarında egemenliğimizi korumak için mücadelenizde her zaman sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye’nin güneybatısında, kıyılarımızdan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan yedi kilometrekare büyüklüğündeki Meis Adası’nı gerekçe göstererek, 104 bin kilometrekarelik deniz yetki alanımızı işgal ediyor. Meis’in yakınlarında bulunan, egemenliği tartışmalı birer müstakil ada olan ve Anadolu’nun doğal uzantısı konumundaki Karaada ve Fener Adası’nı da kendilerine ait gösteren Yunanistan, hakkaniyet ilkesini de hiçe sayarak coğrafyayı değiştirme girişiminde bulunuyor.



YUNAN BASINI DA TELAŞTA



Yunan basını da yeni yıla telaşla girdi. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Suriye sınırındaki birliklerimizi ziyareti sırasında yaptığı Mavi Vatan açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, bu açıklamaları “provokatif” olarak niteledi.



Yunanistan’ın skai.gr internet sitesindeki haberde, “Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Mavi Vatan’ hakkında yeni provokatif açıklamalar yaptı. Ankara’nın Akdeniz ve Ege’deki iddialarını tekrarlayan Akar, ‘Mavi Vatanımızdaki 462 bin kilometrekarelik haklarımızı ve çıkarlarımızı savunuyoruz’ dedi. Akar, son aylarda ‘Mavi Vatan’a yönelik birçok atıfta bulundu” ifadeleri yer aldı.



DİMOKRATİA: KÜSTAHLIK



Yunan Dimokratia gazetesi de 2 Ocak 2018 tarihli sayısında Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Dimokratia’nın haberi şöyleydi:



“Türkiye, Yunanistan aleyhindeki yeni tahriklerle ‘siftah’ yaptı. Ülkenin Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz’deki taleplerini ön plana çıkarmak için ‘Mavi Vatan’a dair söylediklerini tekrarladı ve tahrik edici bir şekilde ‘Haklarımızı savunacağız’ dedi. Türk Savunma Bakanı, 2019 yılında tahrikler ipinin ucunu, 2018 yılında Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bıraktığı yerden tuttu. Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında, ‘Türkiye, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de, gerek siyasi gerekse de faaliyet alanında haklarının korunmasına yönelik kararlılığını ortaya koyuyor’ demişti. Üstelik büyük bir küstahlıkla da ülkesinin ‘kimsenin toprağında, egemenliğinde ve haklarında gözünün olmadığını, ancak kimsenin kurbanı da olmayacağını’ söylemişti.”



Tevfik Kadan/Aydınlık