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Yunanistan, teröristin iadesini durdurdu!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin ‘aranan teröristler listesi’nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine red kararı verdiği bildirildi.

Yunanistan, teröristin iadesini durdurdu!
Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti. Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.
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