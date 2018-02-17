Yunanistan'ın Kardak krizi üzerinden provokasyon girişimleri devam ediyor. Haftabaşında Kardak'a gitmeye çalışan Yunan sahil güvenlik gemisine, sahil güvenlik ekiplerimiz manevra ile karşılık vermiş, önleme sırasında iki bot hafif şekilde çarpışmıştı. Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdüren Yunanistan, bu kez çarpışma anına ait görüntülerle Türkiye'yi NATO'ya şikâyet etti

Amerika'nın kışkırtması ile Kardak krizini tırmandırmaya çalışan Yunanistan, Türk ve Yunan botunun çarpışma anına ait görüntüleri yayınladı.



Kardak yakınlarındaki Yunan Sahil Güvenlik gemisine, Türk Sahil Güvenlik gemisi önleme yapmış o anlarda iki gemi hafif şekilde çarpışmıştı.



Ege denizindeki ihlalerini örtbas etmek isteyen Yunanistan, Türkiye ile tansiyonu yükseltmek için bu kez olay anına ait görüntüleri basına servis etti.



'Gavdos' adlı Yunan gemisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Yunan gemisinin kıç kısmı görülüyor. Daha sonra 'Umut' isimli Türk sahil güvenlik botu kadraja giriyor. Türk botu, sınır ihlali yapan Yunan gemisine önleme yaparken; iki gemi hafif şekilde çarpışıyor. Yunan teknesi kıç kısmından hasar alıyor.



Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısında bu videoyu izlettirerek Türkiye'yi şikâyet etti.



Yunanistan, olayın ardından Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlamıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise "Bir daha tekrarlanırsa, cevabımız barışçı olmaz. Kırmız çizgiyi aştılar" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmişti.



Yunanistan gelen bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi. Aksoy "Yunanistan gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtıyor" dedi.



Türkiye, Yunanistan'ın yaklaşamadığı Kardak adası konusunda tansiyonu yükseltme çabaları üzerine, 1 mil ilerdeki Çavuş Adasına gözlem kulesi inşa etmek için çalışmalara başlamışdı.



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Ege Ordusu'nda ki denetlemeleri sırasında "Afrin'i de Ege'yi de kontrol ediyoruz" mesajı vermişti.



ulusal.com.tr