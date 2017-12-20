İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişilik kaçakçı grubu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Yunanistan'a kaçmak isteyen 149 göçmen yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak göçmen ihbarı aldı.



Ekipler, Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmenin Yunanistan'a gitmek için kullanacağı güzergahta kontrol noktaları oluşturdu.



Şüpheli bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, minibüsün içindekiler kaçak göçmen olduğunu belirledi. Minibüsten indirilen göçmenler kontrol için karakola götürüldü.



İfade veren göçmenler, Yunanistan'a gitmek için 7 kişilik kaçakçı ekibine kişi başı bin 500 dolar ödediklerini söyledi.



Aç oldukları belirlenen 149 göçmene jandarma tarafından yemek ikram edildi. Ardından otobüse bindirilen göçmenler göç kontrol dairesine gönderildi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişilik kaçakçı grubu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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