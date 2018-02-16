Yunanistan Ege'deki Kardak gerilimini tırmandıracak açıklamalar yaptı. Türkiye'yi tehdit eden Yunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye kırmız çizgiyi aştı" dedi.

Ege'de tansiyonu bilerek yükselten Yunanistan, Amerika ve AB destekli kışkırtmalarına devam ediyor.



Türkiye'ye ait Kardak kayalıklarına göz diken Yunanistan, tansiyonu yükseltecek bir adım daha attı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili "Kırmızı çizgiyi aştı" ifadelerini kullandı.



Kardak kayalıklarını Yunanistan'ın kırmızı çizgisi ilan eden Koçyas, Türkiye'yi tehdit etti.



Koşyas, benzer bir olayda Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.



ulusal.com.tr