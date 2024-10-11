Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı: Cezası belli oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit olan şüpheli Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı. Geçti'nin, 5 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplamda 50 yıl 10 ay 15 gün kadar hapis cezası talep edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı: Cezası belli oldu
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Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin yakalanma çalışmaları sırasında ortaya çıkan arbede sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hayatını kaybetti. Geçti, “Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianamede, Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit olması nedeniyle "Kadına karşı, kişinin yerine gelen kamu görevi nedeniyle, bir suçun saklanması, delillerin ortadan kaldırılması veya bakımının sağlanması ya da yakalanmamak amacıyla kasten" Öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Diğer Suçlamalar ve Cezalar

İddianamede, Geçti'nin polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi ağır yaraladığı, bu eylemin "öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Geçti'nin annesi Pınar Geçti'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla da yine 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yunus Emre Geçti'nin olayı yerindeki iki polis memuruna dayanım gösterdiği görülürken, "Zincirleme gereği görev yaptırmamak için direnme" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a dayanma" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi edildi. Toplamda, Geçti'nin 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 gün kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkiler, suçun yaygın olduğu ve mahiyetin göz önünde bulundurularak cezasında indirim yapılmaması talep edildi. İddianame, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Yunus Emre Geçti'nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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