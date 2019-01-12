Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner Akit TV ‘de “Başka Açıdan” programında Suriye krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ekrem Şama, Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay ve araştırmacı İsmail Öz’ün katıldığı programda Soner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times’da yayımlanan makalesini eleştirdi.



Sözlerine “Amerika çekiliyor, çünkü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kazandı” ifadesi ile başlayan Soner, Türkiye için doğru stratejinin Atatürk'ün Orta Doğu programı olduğunu belirtti.



Soner, Kaynak Yayınlarından basılan ‘Atatürk’ün kaleminden Suriye ve Irak notları’ kitabını kaynak göstererek Atatürk’ün programını özetledi.



Soner Akit TV’deki programda şu ifadeleri kullandı:



“1. Madde; baş düşman emperyalizm! 2. Madde; direniş noktası ‘millet’, Suriye milleti. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda etnik ve mezhepsel ayrılıklar yapmıyor ve çetelerden bahsetmiyor, ‘Suriye Milleti’ diyor. 3. Madde; Konfederasyon. Suriye, Irak ve Türkiye, bağımsızlığını sağladıktan sonra bir konfederasyon oluşturacak. 4. Madde; Arap Milletleri bizim emperyalizmle mücadelemizde müttefiktir. Arap Milletleri! 5. Madde; Biz bütün Arap milletlerini emperyalizme karşı harekete geçirmeliyiz.”



Yayında kendisine sorulan soru üzerine Soner, Vatan Partisi heyetleri içinde çok sayıda Suriye ziyareti gerçekleştirdiğini, burada en üst düzey temaslarda bulunduğunu belirtti ve Suriye Hükümeti’nin PKK’ya karşı Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.



Soner, AK Parti Hükümetini Suriye Hükümetiyle derhal doğrudan ve açık ilişki kurmaya çağırdı.



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