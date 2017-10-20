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Yunus Soner, Press TV'ye konuştu: Vize krizi FETÖ ile mücadelenin parçası

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, ABD ile yaşanan vize krizini İran merkezli uluslararası yayın kuruluşu Press TV’ye değerlendirdi

Yunus Soner, Press TV'ye konuştu: Vize krizi FETÖ ile mücadelenin parçası

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, ABD ile yaşanan vize krizini İran merkezli uluslararası yayın kuruluşu Press TV’ye değerlendirdi. 

Press TV ana haber bültenine bağlanan Soner, şunları söyledi:

ABD ile Türkiye arasındaki güncel vize uygulamaları krizin sadece bir safhası. Bu krizin arka planında, Türk yargı sisteminin ABD’nin Ankara ve Adana elçiliklerinde çalışan iki Türk vatandaşı gözaltına alması var. Bu kişiler Fethullah Gülen Örgütü üyesi olmakla suçlanıyor.

Bağlantı şurada: Fethullah Gülen Örgütü, diğer faaliyetlerin yanında Türkiye-İran ilişkilerini bozmak için çok çaba sarf etti. Burada, iki ülkenin ekonomik işbirliğine karşı sabotaj yöntemlerine başvurdu.

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerde aktif olan kişiler ise şu an ABD’de yargılanıyor. 

Şimdi ise Türkiye’de FETÖ için faaliyet gösterdiği iddia edilen elçilik çalışanları gözaltında. 
Yani vize krizi, genel Türk-Amerikan savaşında sadece bir bölüm. 1. Bölüm Fethullah Gülen, alt bölüm Türkiye-İran ilişkileri.

Fakat bütünüyle haklısınız, bu kriz Türkiye’nin yeni müttefik arayışlarıyla bağlantılı. Hatta Türkiye’nin müttefik arayışı ve İran’la tekrar yakınlaşması, aynı zamanda ABD müdahalelerine bir yanıt.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #yunus soner #Press TV #vize #fetö #iran
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