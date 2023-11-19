Yurda Girmeye Çalışan PKK'lı Terörist Sınırda Yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı bir terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırda yakayı ele verdi.

Yurda Girmeye Çalışan PKK'lı Terörist Sınırda Yakalandı

Güvenlik güçlerinn sınırda yürüttükleri çalışmalar devam eidyor. Son olarak bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü # pkk # terörist
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