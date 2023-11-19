Yurda Girmeye Çalışan PKK'lı Terörist Sınırda Yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı bir terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırda yakayı ele verdi.
Güvenlik güçlerinn sınırda yürüttükleri çalışmalar devam eidyor. Son olarak bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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