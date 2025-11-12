Yürekleri yakan tesadüf: 3 yıl önce şehit olan dostunu andı, saatler sonra kendisi şehit oldu
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden Astsubay Ramazan Yağız'ın, uçağa binmeden hemen önce yaptığı sosyal medya paylaşımı, kaderin acı bir tesadüfünü gözler önüne serdi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askeri personel şehit oldu.
Şehitlerden Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın acı haberi, Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.
Şehit düşen Astsubay Ramazan Yağız'ın, o anlardan sadece birkaç saat önce, 3 yıl önce aynı gün şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Şehit Yağız'ın, 3 yıl önce yine aynı köyden olan arkadaşı Emre Sevinç'i, sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı öğrenildi. Bu paylaşımdan sadece birkaç saat sonra kendisinin de şehit düşmesi, köylüler tarafından kaderin acı bir tesadüfü olarak nitelendirildi.
"3 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN ARKADAŞINI PAYLAŞMIŞ"
Şehit Ramazan'ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, duygularını şöyle dile getirdi: "Maalesef yine 11'inci ayın 11'inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada. Fazla izni olmuyordu ama olduğunda da buraya gelirdi."
Muhtar Çakmak, son paylaşıma dikkat çekerek, "Uçağa binmeden 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç'in Pençe Kilit Harekatı'nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı. Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
"4 SAAT SONRA ŞEHADET HABERİNİ ALDIK"
Şehit Ramazan Yağız'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise "Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dernekle ilgili ‘ağabey üzerimize düşen ne varsa ben yapmaya hazırım' derdi" sözleriyle acısını paylaştı.
Kocabaş, haberi nasıl aldıklarını anlatarak şöyle devam etti: "Haberleri izlerken altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz anda haber almaya çalıştık. Tabi acı habere ulaştık. Yüreğimiz ciğerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11'inci ayın 11'inde Emre Sevinç kardeşimiz şehit oldu. Ramazan kardeşimizin şehadet haberi de aynı tarihte gelmesi bizleri derinden üzdü. Sabah kendi yaptığı paylaşımda Emre'nin sene devriyesinde fotoğrafını paylaşıyor. 4 saat sonra da şehadet haberini aldık. Çok acı bir durum bizler için. Vatanımızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.