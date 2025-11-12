Yürekleri yakan tesadüf: 3 yıl önce şehit olan dostunu andı, saatler sonra kendisi şehit oldu

"4 SAAT SONRA ŞEHADET HABERİNİ ALDIK"

Şehit Ramazan Yağız'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise "Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dernekle ilgili ‘ağabey üzerimize düşen ne varsa ben yapmaya hazırım' derdi" sözleriyle acısını paylaştı.

Kocabaş, haberi nasıl aldıklarını anlatarak şöyle devam etti: "Haberleri izlerken altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz anda haber almaya çalıştık. Tabi acı habere ulaştık. Yüreğimiz ciğerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11'inci ayın 11'inde Emre Sevinç kardeşimiz şehit oldu. Ramazan kardeşimizin şehadet haberi de aynı tarihte gelmesi bizleri derinden üzdü. Sabah kendi yaptığı paylaşımda Emre'nin sene devriyesinde fotoğrafını paylaşıyor. 4 saat sonra da şehadet haberini aldık. Çok acı bir durum bizler için. Vatanımızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.