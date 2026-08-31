Yurt dışı çıkış yasaklı YouTuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesi uyarınca hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır. Edinilen istihbari bilgi doğrultusunda, Edirne’de bulunan tır parklarında saklandığı bilgisine ulaşılması üzerine, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce başlatılan takip ve kontroller sonucu yakalanan Arif Kocabıyık; işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerimize teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.