YSK duyurdu: Yurt dışı oylarında son durum
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# ysk # oy verme işlemi # yurt dışı # Yurt dışı seçmenYurt dışı oylarında son durum Oy kullanmak isteyenler dikkat Süleyman Soylu'dan "yeşil pasaport" açıklaması Yurt dışı kullanılan oy sayısı