New York Borsası ve Nasdaq 22 Aralık Cuma günü normal saatlerinde kapanacak. Bununla birlikte, tahvil piyasalarında yarım gün işlem olacak ve hisse senedi piyasalarından iki saat önce tahvil piyasası kapanacak.
Hise senedi piyasaları ürünleri hariç olmak üzere CME bünyesindeki vadeli işlemler ve opsiyon işlemleri cuma günü erken kapanacak ve 25 Aralıkta kapalı olacak.
İngiltere ve Avrupa'nın çoğu piyasası da 25 ve 26 Aralık tarihinde kapalı olacak. Küresel finans piyasalarının çoğu ayrıca 1 Ocak tarihinde yeni yıl kutlamaları nedeniyle kapalı olacak./Milliyet
New York Borsası ve Nasdaq 22 Aralık Cuma günü normal saatlerinde kapanacak.
New York Borsası ve Nasdaq 22 Aralık Cuma günü normal saatlerinde kapanacak. Bununla birlikte, tahvil piyasalarında yarım gün işlem olacak ve hisse senedi piyasalarından iki saat önce tahvil piyasası kapanacak.
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