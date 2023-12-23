Yurt Dışına Giden Doktor Sayısı Azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin açıklama yaptı. Koca, "2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü" dedi.

Yurt Dışına Giden Doktor Sayısı Azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt verdi.

Bakan, "Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü" dedi.

16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395 oldu. Bakan, "Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." ifadelerini kullandı.

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