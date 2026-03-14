Yurt dışına kaçan 45 suçlu Türkiye'ye getirildi: Aralarında Falyalı'nın koruması da var

İçişleri ile Adalet bakanlıklarının koordinesinde, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir yakalama çalışması yürütüldü.

Süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının ortak operasyonlarıyla gerçekleştirildi.

YEDİ FARKLI ÜLKEDEN İADE EDİLDİLER

İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan uluslararası işbirliği sonucunda toplam 45 şüpheli yakalandı. Suçluların 35'i Gürcistan'da, 5'i Almanya'da tespit edilerek teslim alındı. Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ'dan ise birer şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Teslim alınan bu 45 kişinin 18'i kırmızı bültenle, 27'si ise ulusal seviyede aranıyordu.

FALYALI'NIN KORUMASI VE "REDKİTLER" ÜYESİ DE GETİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı, Arjantin'de yakalanarak teslim alındı. Aynı yakalama kararları kapsamında, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın da Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

"Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, parada sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ), ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurma ile sayıca ve nitelik bakımından vahim silah veya mühimmat bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet ve ilgili kanun maddesine muhalefet."