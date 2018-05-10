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Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat!

YSK'dan yurt dışında oy kullanacaklara dair açıklama geldi

Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat!
YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi.


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