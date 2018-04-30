"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldı
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Yurt genelinde 58 bin personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.

Yurt genelinde 58 bin personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.


Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
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