Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.Kaynak: AA
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