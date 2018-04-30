Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.





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