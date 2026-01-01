Yurt genelinde eğitime kar engeli: 50 ilde okullar tatil edildi

Meteoroloji tahminleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Yarın eğitime ara verilen iller ve bölgeler şöyle:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde de eğitime ara verildi.

ELAZIĞ

İl genelinde okullar tatil edildi.

ŞIRNAK

İl genelinde okullar tatil edildi.

HAKKARİ

İl genelinde okullar tatil edildi.

MALATYA

İl genelinde okullar tatil edildi.

GAZİANTEP

İl genelinde okullar tatil edildi.

ÇORUM

İl genelinde okullar tatil edildi.

ZONGULDAK

İl genelinde okullar tatil edildi.

SİİRT

İl genelinde okullar tatil edildi.

BATMAN

İl genelinde okullar tatil edildi.

KARS

İl genelinde okullar tatil edildi.

MUŞ

İl genelinde okullar tatil edildi.

DÜZCE

İl genelinde okullar tatil edildi.

BOLU

İl genelinde okullar tatil edildi.

YOZGAT

İl genelinde okullar tatil edildi.

AMASYA

İl genelinde okullar tatil edildi.

AĞRI

İl genelinde okullar tatil edildi.

SİVAS

İl genelinde okullar tatil edildi.

TOKAT

Tokat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde de eğitim yapılmayacak.

BARTIN

İl genelinde okullar tatil edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da buzlanma ve don nedeniyle okullar tatil edildi. Dicle Üniversitesinde de eğitime ara verildi.

SİNOP

İl genelinde okullar tatil edildi.

ARDAHAN

İl genelinde okullar tatil edildi.

KARABÜK

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük Üniversitesinde de olumsuz hava nedeniyle eğitim yapılmayacak.

TUNCELİ

İl genelinde okullar tatil edildi.

BİNGÖL

İl genelinde okullar tatil edildi.

ERZURUM

İl genelinde okullar tatil edildi.

NİĞDE

İl genelinde okullar tatil edildi.

ORDU

Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

OSMANİYE

Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

ADIYAMAN

İl genelinde okullar tatil edildi.

MARDİN

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Mardin Artuklu Üniversitesinde de eğitime yarın ara verildi.

KAYSERİ

İl genelinde okullar tatil edildi.

AKSARAY

İl genelinde okullar tatil edildi.

ARTVİN

İl merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

KARAMAN

İl genelinde okullar tatil edildi.

ŞANLIURFA

İl genelinde okullar tatil edildi.

AFYONKARAHİSAR

İl genelinde okullar tatil edildi.

VAN

İl genelinde okullar tatil edildi.

BİTLİS

İl genelinde okullar tatil edildi.

KİLİS

İl genelinde okullar tatil edildi.

ADANA

Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

BAYBURT

İl genelinde okullar tatil edildi.

GİRESUN

Giresun’un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de eğitime ara verildi.

SAMSUN

İl genelinde okullar tatil edildi.

SAKARYA

İl genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

TRABZON

İl genelinde okullar tatil edildi.

KOCAELİ

Kandıra’da kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

KASTAMONU

İl genelinde okullar tatil edildi.

NEVŞEHİR

İl genelinde okullar tatil edildi.