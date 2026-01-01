Yurt genelinde eğitime kar engeli: 50 ilde okullar tatil edildi
Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller ve bölgeler…
Meteoroloji tahminleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
Yarın eğitime ara verilen iller ve bölgeler şöyle:
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde de eğitime ara verildi.
ELAZIĞ
İl genelinde okullar tatil edildi.
ŞIRNAK
İl genelinde okullar tatil edildi.
HAKKARİ
İl genelinde okullar tatil edildi.
MALATYA
İl genelinde okullar tatil edildi.
GAZİANTEP
İl genelinde okullar tatil edildi.
ÇORUM
İl genelinde okullar tatil edildi.
ZONGULDAK
İl genelinde okullar tatil edildi.
SİİRT
İl genelinde okullar tatil edildi.
BATMAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
KARS
İl genelinde okullar tatil edildi.
MUŞ
İl genelinde okullar tatil edildi.
DÜZCE
İl genelinde okullar tatil edildi.
BOLU
İl genelinde okullar tatil edildi.
YOZGAT
İl genelinde okullar tatil edildi.
AMASYA
İl genelinde okullar tatil edildi.
AĞRI
İl genelinde okullar tatil edildi.
SİVAS
İl genelinde okullar tatil edildi.
TOKAT
Tokat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde de eğitim yapılmayacak.
BARTIN
İl genelinde okullar tatil edildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da buzlanma ve don nedeniyle okullar tatil edildi. Dicle Üniversitesinde de eğitime ara verildi.
SİNOP
İl genelinde okullar tatil edildi.
ARDAHAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
KARABÜK
Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük Üniversitesinde de olumsuz hava nedeniyle eğitim yapılmayacak.
TUNCELİ
İl genelinde okullar tatil edildi.
BİNGÖL
İl genelinde okullar tatil edildi.
ERZURUM
İl genelinde okullar tatil edildi.
NİĞDE
İl genelinde okullar tatil edildi.
ORDU
Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.
OSMANİYE
Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
ADIYAMAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
MARDİN
Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Mardin Artuklu Üniversitesinde de eğitime yarın ara verildi.
KAYSERİ
İl genelinde okullar tatil edildi.
AKSARAY
İl genelinde okullar tatil edildi.
ARTVİN
İl merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
KARAMAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
ŞANLIURFA
İl genelinde okullar tatil edildi.
AFYONKARAHİSAR
İl genelinde okullar tatil edildi.
VAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
BİTLİS
İl genelinde okullar tatil edildi.
KİLİS
İl genelinde okullar tatil edildi.
ADANA
Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
BAYBURT
İl genelinde okullar tatil edildi.
GİRESUN
Giresun’un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de eğitime ara verildi.
SAMSUN
İl genelinde okullar tatil edildi.
SAKARYA
İl genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
TRABZON
İl genelinde okullar tatil edildi.
KOCAELİ
Kandıra’da kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
KASTAMONU
İl genelinde okullar tatil edildi.
NEVŞEHİR
İl genelinde okullar tatil edildi.