Yurt genelinde Kalkan-36 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlere yönelik yurt genelinde "Kalkan-36" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32'si yabancı uyruklu 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yurt genelinde Kalkan-36 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak ülke çapında geniş kapsamlı Kalkan-36 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

708 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 456 personelin görev aldığı denetimlerde 402 bin 609 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada 15 bin 616 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığını bildiren Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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