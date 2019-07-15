Yurt genelinde şehitlere vefa ve saygı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde törenler vardı. Yurdun dört bir yanındaki 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt genelinde törenler düzenlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde ilk etkinlik ilçe mezarlığında düzenlendi. Şehit polis ve askerlerin mezarı başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı.



Soma'daki maden faciasında yitirdiğimiz madenciler de unutulmadı. 301 madencinin mezarlarına karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Daha sonra şehitler için Arkaltı Camii'nde mevlit okutuldu ve 13 Eylül Parkı'nda vatandaşlara pilav dağıtıldı.



Bu görüntüler de Çanakkale'den. Hain darbe girişiminin 3'üncü yılında, Şehitler abidesinde tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından, sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.



Düzce'de ise, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Beyköy beldesindeki mezarı başında anıldı.



Burası da Antalya'daki Uncalı şehitliği. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit edilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezarı ziyaret edildi. Şehit annesi Meltem Kılınç, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.



Niğdeli şehitler de anıldı bugün. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Kemal Tosun ile Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Varol Tosun'un, Derbent Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabirleri ziyaret edildi.



FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt ise, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabrinde anıldı. Şehidin babası Hasan Bozkurt, "Vatansız yaşanır mı?" dedi.



Burası da Şanlıurfa. Hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Mustafa Direkli, Beddiuzzaman Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Sivas'ta ise Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.



Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de şehit ziyareti vardı. Darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ndeki çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, kabri başında anıldı.



Burası da Sakarya'nın Arifiye ilçesi. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Hanlıköy'deki kabri başında tören düzenlendi.



Rize'de ise bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için kulaç attı.



Rize Limanı'nda buluşan 15 kişi, İslampaşa Limanı'na kadar yüzdü. Yaklaşık 3 kilometrelik parkuru 2,5 saatte geçen yüzücüler, denizde Türk bayrağı açtı.





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