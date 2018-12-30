Yeni yıl öncesi yurt genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. İstanbul genelinde 39 bin polis ile 4 bin jandarma görevlendirildi. Ankara'da ise yılbaşı öncesi terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünün yurt genelinde düzenlediği "Türkiye Güven Huzur-9" kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 790 kişi yakalandı.

Yılbaşı günü için özel güvenlik önlemleri alındı, Emniyet Genel Müdürlüğünde adeta alarm verildi. Halkın yeni yıla huzurla girmesi için yurt genelinde asayiş operasyonları arttıtıldı.



Yeni yılda gözler İstanbul'da, İstanbul'da ise yine Taksim'de, Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezi yerlerde olacak. Bu kapsamda yılbaşı kutlamalarının yoğun olacağı yerlerde güvenlik önlemleri arttırıldı.



İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya yılbaşı günü ve gecesi İstanbul genelinde 39 bin polis ile 4 bin jandarmanın görev yapacağını açıkladı.



Başkent'te de halkın yılbaşına huzurla girmesi için tedbirler alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü muhtemel saldırı eylemlerine yönelik teknik ve fiziki çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı.



Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda örgütsel dokûman da bulundu.



Gözaltına alınan 30 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



İstanbul ve Ankara'nın dışında yurt genelinde de asayiş operasyonlar arttırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü emri ile yeni yıl öncesi tüm yurtta "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin de destek verdiği uygulamalara 65 bin 408 personel görev aldı. Güvenlik güçlerine 229 eğitimli köpek de destek verdi.



5 bin 844 noktada yapılan uygulamalarda yaklaşık 144 bin araç denetlendi, 508 bin kişi Genel Bilgi Taramasından geçirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 790 kişi de yakalandı.



ulusal.com.tr

