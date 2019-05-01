Yurt genelindeki 1 Mayıs kutlamaları ile devam ediyoruz. İstanbul'da Bakırköy, İzmir'de Gündoğdu, Ankara'da Anadolu Meydanı, Karadeniz'de ise emekçiler Trabzon'da alandaydı. Kırklareli Lüleburgaz ve Antalya'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında İstiklâl Marşının okunmamasına Vatan Partisi tepki gösterdi.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Bakırköy Halk Pazarı oldu. Alanda Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.



DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'nin ortak kutlamasına CHP ve HDP'de katıldı.



İzmir'de emekçiler Günadoğ'du da buluştu. Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve İzmir Barosu'nun birlikte düzenlediği etkinlikte emekçiler hükümeti uyardı.



Başkent Ankara'da Anadolu Meydanı'nda yapılan kutlamalara katılım yoğundu.



Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanındaki çelenk töreni ile başladı. Sendika, kitle örgütleri ve partilerin katıldıkları törenin ardından, Vatan Partisi İl Örgütü basın açıklaması yaptı.



Vatan Partisi, istiklal marşı okunmayacak olması nedeniyle öğleden sonraki 1 Mayıs programına katılmadı.



Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanındaki çelenk töreni ile başladı. Sendika, kitle örgütleri ve partilerin katıldıkları törenin ardından, Vatan Partisi İl Örgütü basın açıklaması yaptı.

Türk-İş, DİSK,Birleşik Kamu-İş, KESK, TUMMOB ve diğer kurumlar Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanına yürüyüşün ardından miting yaptı.



Trakya'da ise işçiler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toplandı. Türk-İş'e bağlı Petrol- İş ve Kristal-İş önderliğinde bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler eski hükümet Konağı önünde toplandı.



Emekçiler sloganlarla Lüleburgaz Kongre Meydanına yürüdü.



2 aydır Kale Kayış önünde direniş gösteren emekçiler taşıdıkları dövizlerle sağlıksız iş koşullarına dikkat çekti.



Karadeniz'in en coşkulu kutlaması Trabzon'daydı. 1 Mayıs kutlamaları TEDAŞ önünde başladı.



Türk-iş'e bağlı sendikalar, Birleşik Kamu-İş, KESK, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri Atatürk alanın biraraya geldi.



Denizli'de önce KESK kutlama yaptı.



Tüm İşçi Hakları Derneği, TGB, CKD ve Vatan Partisi Türk Bayrakaları ile ayrı bir kutlama yaptı.



TGB, CKD ve Vatan Partisi Adana'da alanlardaydı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ-CEMAL DALAR

KAMERA : AKIN KARA- İLYAS GÜMRÜKÇÜ

ulusal.com.tr

