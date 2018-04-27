Vatan Partisi almış olduğu seferberlik kararı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında esen rüzgar, Muğla ve Eskişehir'de da esiyor. Vatan Partisi üyeleri Doğu Perinçek’i aday gösterebilmek için birçok noktada imza masası açtı.

Türkiye’nin dört bir yanında Doğu Perinçek rüzgarı esiyor...



Vatan Partisi’nin başlattığı 100 bin imza seferberliği Muğla’da hız kesmeden devam ediyor.



Doğu Perinçek’in aday gösterilmesi için açılan imza masasında çok kısa sürede yüzlerce imza toplandı.



Menteşe ilçesi pazaryerinde yapılan imza çalışmasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal 100 bin imza ve erken seçime dair açıklamalarda bulundu.



Çalışmaların diğer adresi Eskişehir oldu.



Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Raif Eşkinat, imza veren vatandaşları şimdiden 4-9 Mayıs tarihleri rasında seçim kurullarına çağırdı.



Seçim takviminin 5 güne sıkıştırılmasını darbe olarak niteleyen Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu da bu darbeyi halkın bozacağını vurguladı. Mutlu, sağduyu sahibi İzmirliler seslendi.



ulusal.com.tr