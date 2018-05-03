100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci 4 Mayıs günü başlayacak. 27 Ocak'tan bu yana halktan imza alan Vatan Partisi gece gündüz çalışıyor.
35 derece sıcakta genç yaşlı İzmir'in Konak ilçesinde Doğu Perinçek için imza istiyor.
Vatan Partisi Konak ilçe Başkanı Avukat Bülent Koraz, çalışmaların geldiği durumu anlattı.
Öncü gençlik üyeleri çalışmaların en önünde.
Denizli'de Vatan Partisi üyeleri, 4-9 Mayıs tarihlerine de hazır.
Mersin de en hareketleri illerden biri...
10'dan fazla ilçede çalışmalar sürüyor.
Erdemli ilçesinde toplanan imza sayısı her geçen gün artıyor.
Silifke de ise Vatan Partililer kısa bir mola verip çalışmalar hakkında bilgi verdi.
ulusal.com.tr
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