Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Bugün Cumhuriyet yürüyor. Saat 15.30’da Ankara’da Meclis önünde başlıyor Cumhuriyetin yürüyüşü.



Cumhuriyetin yürüyüşü, Vatanın yürüyüşüdür. Dün de öyleydi, bugün de öyle.



Biz Cumhuriyeti Vatan Savaşının başında 23 Nisan 1920 günü kurduk. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün, Cumhuriyet kuruldu ve Vatan Savaşının hükümeti oluştu. Devrimle kurduk bu Cumhuriyeti. Emperyalizme karşı savaşı zafere ulaştırdık ve 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan ettik.



Vatan, Cumhuriyetle işgalden kurtarıldı, padişahlıkla değil.



Bugün de Vatan Savaşı, ancak Cumhuriyetle savunulur.



Cumhuriyetimiz, Mazlum Milletlerin ilk cumhuriyetidir.



Cumhuriyetimiz, aynı zamanda bir Emek ve Üretim Cumhuriyeti idi.



Bugün tarih döndü dolaştı aynı noktaya geldi. Cumhuriyet, Vatan ve Emek savaşı aynı cephede birleşti.



Cumhuriyeti Vatan Savaşının karşısına koyarak savunamayız.



Vatan Savaşını ancak Cumhuriyetle kalıcı zafere ulaştırırız.



Emek ve Üretim, Cumhuriyetin toplumsal ve ekonomik temelidir.



Bugün Ankara’daki Birinci Meclis Önünde saat 15.00’te Cumhuriyetin gerçek sahibi olan halk, Cumhuriyeti anmak için değil, Vatan ve Emek Savaşının başarısı için yürüyüşe geçiyor. Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği, halk yürüyüşünün örgütlü güçleridir.



Bu yürüyüş, Milletin Yürüyüşüdür. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyenlerin içinde olmak, bugünün mutluluğu, sorumluluğu ve görevidir.