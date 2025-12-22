Yusuf Güney gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak ilk baskında adresinde bulunamayan ünlü şarkıcı, gözaltına alınarak yetkililerce sağlık kontrolüne götürüldü.

Yusuf Güney gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık tarihinde hakkında gözaltı kararı verilen şarkıcı Yusuf Güney, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

ADRESİNDE BULUNAMAMIŞTI

Soruşturma süreci, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla başlamıştı. Yapılan baskınlar sırasında, haklarında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney'in ikametlerinde olmadıkları tespit edilmişti.

Geniş çaplı operasyon kapsamında daha önce Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan bu dört isim, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Ünlü isimler, Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

3 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Öte yandan savcılık, yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Yusuf Güney gözaltı
