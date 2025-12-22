Yusuf Güney sessizliğini bozdu: "Telefonları kapattım yer yerinden oynamış"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney, adli makamlara giderek ifade verdi.

İşlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney, burada saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakıldı.

"TELEFONLARIMI KAPATTIM, YER YERİNDEN OYNAMIŞ"

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Güney, günlerdir ortalarda görünmemesinin nedenini sağlık sorunlarına bağladı. Güney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dört beş gündür yoktum. Niye yoktum biliyor musunuz? On gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır sendromlar yaşadım ki. Telefonlarımı kapattım, kendimi iyileştirmek için istirahate çekildim, yer yerinden oynamış."

"ELEMANIN BİRİ 'O DA İÇİYOR' DEMİŞ"

Hakkındaki arama kararının bir şahsın beyanı üzerine çıkarıldığını belirten ünlü şarkıcı, gözaltı sürecine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Güney, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Elemanın bir tanesi adımı vermiş, olay sadece bu. 'O da içiyor' demiş. Bundan dolayı aramam çıkmış. Öyle gözaltına alınmak, yakalama kararları yok. Benim haberim olduktan sonra da telefonu açtım, 'geliyorum' dedim, özür dilerim sizi beklettiğim için ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili ve saç tahlili verdim, sonuçları bekliyorum."