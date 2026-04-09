Yusuf Güney “uyuşturucuya özendirme" suçlamasından tutuklandı

Şarkıcı Yusuf Güney, “uyuşturucuya özendirme” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yusuf Güney “uyuşturucuya özendirme" suçlamasından tutuklandı
İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güney’i gözaltına aldı. Gözaltı kararının, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Güney’in, Ayahuska çayına yönelik özendirici açıklamaları sonrası verildiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yusuf Güney uyuşturucu tutuklandı
