Yusuf Güney’in uyuşturucu sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yusuf Güney’in saçından alınan örneklerde kokain maddesi tespit edildiği iddia edildi.
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu belirterek savcılıktan ek süre talep etmişti.
Sabah’ın haberine göre; yapılan analiz sonucunda Güney’in saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı.
Soruşturma sürerken, şarkıcının ifadeye gelmesinin beklendiği belirtiliyor.