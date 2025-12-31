Yusuf Güney’in uyuşturucu sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yusuf Güney’in saçından alınan örneklerde kokain maddesi tespit edildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu belirterek savcılıktan ek süre talep etmişti.

Sabah’ın haberine göre; yapılan analiz sonucunda Güney’in saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı.

Soruşturma sürerken, şarkıcının ifadeye gelmesinin beklendiği belirtiliyor.

Yusuf Güney uyuşturucu test sonucu
