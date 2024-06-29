Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etme ihtimali gündeme oturdu. Vatandaşlar ise Yusuf Tekin istifa mı etti sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen yanıt...

Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte ayrıntılar
Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte ayrıntılar
Editör: Nurullah Aydın
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Türkiye gündeminde yerini alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etme iddiası çok konuşuluyor. Vatandaşların merak ettiği Yusuf Tekin istifa mı etti yanıtı bu haberde yer alıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affı istendiği iddiası da dolaşıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün istifa edip etmeyeceği belirlendi. Peki Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte yanıtı...

YUSUF TEKİN İSTİFA MI ETTİ

Yusuf Tekin istifa mı etti

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan sayıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün görevinden istifa etmedi. Sonraki günlerdeki gelişmelere göre haber güncellenecektir.

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