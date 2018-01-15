FETÖ üyeliğini kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Akın'ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 3 kişi ile itirafçı olmak istediğini belirten 3 kişi adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 3 kişi ile itirafçı olmak istediğini belirten 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri öğrenildi.



FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 3 kişi ile itirafçı olmak istediğini belirten 3 kişi adliyeye getirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirilen şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu"nda görevli Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.



Savcı, ifade işleminin ardından şüphelilerin tamamını serbest bıraktı. Ancak savcı, şüpheliler için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol uygulanmasını talep etti.



Sulh ceza hakimlikleri, savcılık talebi doğrultusunda karar vererek, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve karakola düzenli imza atma şartı getirdi.



Şüphelilerden E.İ, H.A. H.Ç. O.Y'nin asker, N.T. ve E.Ş'nin ise öğretmen oldukları bildirildi.



Savcılık sorguları sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere FETÖ yapılanmasındaki ilişkileri konusunda bilgi verdikleri öğrenilen şüphelilerden 3'ünün, Burak Akın'ın teşhisinin ardından gözaltına alındığı, diğer 3'ünün ise itirafçı olmak istediklerini belirterek, emniyete teslim olduğu kaydedildi.