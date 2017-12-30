15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından vurulan, sonra da "Ben FETÖ'cüyüm" deyip polise teslim olan Yüzbaşı Burak Akın, akıllarda soru işareti bıraktı. İddiaya göre, Akın, hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü öğrendi ve teslim oldu. Merak konusu olan ise savcılığın gizli yürüttüğü bu soruşturmadan Burak Akın'ın nasıl haberdar olduğu

15 Temmuz gecesi, darbeci askerlere direnmiş ve darbeciler tarafından bacağından vurulmuştu. Kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın son olarak “Ben FETÖ üyesiyim” deyip polise teslim oldu.



Akıllarda soru işareti barakan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Akın hakkında yürütülen bir soruşturmadan haberdar olduğu için bu hamleyi yaptı.



Habere göre, FETÖ'nün ankesörlü ve kontörlü telefonlardan da örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı.



Ve 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan ve madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar olduğu ileri sürüldü.



İddiaya göre, gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına gitti ve "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulundu.



Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürüldü.



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