Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı: 'Yüzde 10' indirim oyunu

Hükümet enflasyonla mücadele adı altında ilginç uygulamalar yapıyor. Sanki enflasyonla mücadele görevi Merkez Bankası’ndan alındı, belediye zabıtalarına verildi.

Kamuda araç saltanatı sümen altı.

Gereksiz yatırımlar konusunda karar yok.

Kamudaki lüks harcamalar devam ediyor.

Dış gezilerdeki savurganlık sürüyor.

Yandaşlara kıyak tam gaz.

...

Tasarruf halk sağlığında ve kamuya yönelik harcamalarda öne çıkıyor.

Yapısal sorunlar üzerine gidilmezken polisiye tedbirlerle çözüm aranıyor.



KAMPANYA

Son günlerde bir de “yüzde 10 indirim kampanyası” var.

Adına da “enflasyonla topyekün mücadele” deniyor.

Firmalara, fiyatlarda yüzde 10 indirim yapın baskısı yapılıyor.

Televizyonlarda, gazetelerde peş peşe indirim yapan firmalar açıklansa da kuşkulu. İndirim yaptığını açıklayan firma yöneticileri, “Zaten durgunluk var. Çok düşük karla satış yapmaya çalışıyoruz. Yüzde 10 indirim zararına satış. Ama araziye uyuyoruz” diyor.



BİR GARİPLİK VAR

Piyasada bunca sıkıntı varken “yüzde 10 indirim” kampanyası biraz garip oldu. İlk başta hükümetin “çaresizliği” olarak düşünmüştüm. Ama uzun yıllar ekonomi yönetiminde üst düzeyde görev yapmış bir dostum uyardı.

“Olay tahmin ettiğin gibi değil” dedi.

“Bilgiye dayandığını” da kaydederek şunları söyledi:



ENFLASYON HESABI

Hükümet yeni bir taktik peşinde. Üretici enflasyonu eylül ayında yüzde 10’u aştı. Bu ekim, kasım, aralık aylarında tüketici enflasyonuna yansıyacak. Yılsonu enflasyonunun yüzde 35’i bulması bekleniyor.

Bu iktidarı sıkıntıya sokar.

Bir şekilde enflasyonun düşürülmesi gerekiyor.

Bunu hemen kağıt üstünde yaparsan çok dikkat çeker. Yerli yabancı herkes itiraz eder. Üretici enflasyonu iki haneli iken, düşük enflasyona kimseyi inandıramazsın.



HALKI KANDIRMA

O zaman halkı ikna edecek bir yol bulmak lazım. Önce TÜİK’te bir görev değişikliği oldu. Enflasyon hesabı yapan birimin başına yeni bir isim atandı. Eş zamanlı olarak “yüzde 10 indirim kampanyası” devreye girdi.

Bu kampanya ile enflasyonu düşürmek çok komik. Ama “aya dört şeritli yol yapıldığına” inananlara güveniliyor.

Şimdi ekim, kasım, aralık aylarında enflasyon düşük çıkarsa, “Firmalar indirim yaptı, enflasyon düştü” diyecekler.



MEMURA TUZAK

Peki bu ne demek?

Memura 2018 için 4+3.5 zam öngörülmüştü. Bu zam yılın ilk 6 ayında eridi. İlk 6 aylık enflasyon 9.17 oldu. Memur temmuzda yüzde 5.17 enflasyon farkı aldı.

Yılın ikinci yarısında durum çok daha vahim. Enflasyon yüzde 30’ları aşarsa memur ve emeklilere yapılacak enflasyon zammı yüzde 20’leri bulur.

Ama enflasyon düşük çıkarsa, zam oranı çok aşağılara inecek.



AYARLAMA YAPILIYOR

Memura, emekliye, işçiye, ... bir puanlık artışın bütçeye maliyeti düşünülürse her şey daha iyi anlaşılır. Hükümet kurnazlık peşinde. Şimdi ayarlama yapılıyor. Yeni Ekonomik Programda 2018 için yüzde 20.8 enflasyon öngörülmüştü. Buna yakın bir hesap tutturulmaya çalışılıyor.



OYUN

Geçmişte ekonomi yönetiminde üst düzey görev yapmış dostumun anlattıkları özetle böyle. Dostumun anlattıklarını hala görevde olan bürokratlara sordum. “Öyle şey olur mu?” demediler.

Hafifçe gülümsediler.

“Konuşamıyoruz” anlamına gelecek tutum içine girdiler.

Belli ki Hükümet işçiye, memura, emekliye, ... karşı bir oyun içinde.

Yıl başında enflasyon zammını düşük tutmaya çalışıyor.

Ama herkes için bıçak kemiğe dayanmış durumda.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?

İzliyoruz..!



Aydınlık