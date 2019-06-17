VATAN Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı M. İlker Yücel’in, Ekrem İmamoğlu’nun Washington Post’da çıkan yazısına ilişkin konuşması, Ak Parti’nin toplantısında izlettirildi. Vatan Partisi İl Başkan Yardımcısı Tayfun Gürol, Ak Parti seçim çalışması yürüten görevlilerin Vatan Partisi’ni ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi

Vatan Partisi İl Başkan Yardımcısı Tayfun Gürol, Aydınlık’a verdiği demeçte Ak Parti için seçim çalışması yürüten görevlilerin Vatan Partisi’ni ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Gürol, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel’in, Ekrem İmamoğlu’nun Washington Post’ta çıkan yazısına ilişkin konuşmasının, bir Ak Parti toplantısında yüzlerce Ak Parti’liye izletildiğini söyledi. Yücel’in konuşmasının izletildiği Ak Parti toplantısının video görüntülerini Aydınlık’la paylaşan Gürol, seçim çalışması sırasında görevli bulunduğu Şişli seçim çadırında diğer seçim çadırlarıyla ilişkileri Aydınlık’a anlattı.



ÇADIRLARDA YÜKSEK SES SORUNU



11 Haziran Salı günü Şişli’de Ak Parti ve CHP seçim çadırları arasında Vatan Partisi seçim standı açtıklarını belirten Gürol, diğer iki partinin yüksek ses sistemleri kullanmasından dolayı meydana gelen anlaşmazlıkları dile getirdi. Gürol, şöyle konuştu: “Propaganda çalışmaları için düşük wattlı bir cihaz götürdük. Fakat Ak Parti ve CHP en az 250-300 wattlık cihazlar getirmişler. İlk önce Ak Parti sonra CHP çadırına seslerin kısılması için gittim. İki parti görevlileri de diğer parti kısarsa biz de kısarız

dediler. Bunun üzerine 60 dakikalık aralıklarla sırayla çalışmaların yapılması yönünde teklif sunduk. Bu teklifi de kabul etmediler. Günde 4-5 kez gittik, insanlarla konuşamadığımızı belirttik. Onlara, “Biz de sesi açalım insanlar burada yürüyemez hale

gelsin” dediğim zaman “yapabiliyorsanız yapın” dediler. Biz de bunu yaptık. Yüksek wattlı bir sistemi kurduk. Bunun üzerine CHP çadırından bize sesi kısmamız için geldiler. Biz de 60 dakikalık aralıklarla ses sistemi kullanma önerimizi yineledik ama

tekrar kabul etmediler.”



DOĞRUYU SÖYLEMEK AHLAKSIZLIK OLDU



“Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı M. İlker Yücel’i neden aday gösterdik adlı youtube videosunun sadece sesini yayınladığımız sırada, CHP çadırından bir görevli gelerek ‘Bunu çalamazsınız. Bizler ne Ak Parti ne de Vatan Partisi’ne karşı bir laf söylemiyoruz. Siz de bunu yapamazsınız’ dedi. Öyle bir noktaya geldik ki doğru olanı söylemek ahlaksızlık olarak karşımıza çıkarılmaya başlandı. CHP görevlilerinden biri, ‘Biz de böyle mi yapalım? Belediyeden ses cihazları mı getirelim?’ dedi. Oysa Ak Parti’yi tam da belediye olanaklarını kullandığı için eleştiriyorlardı. Yarım saat sonra iki polis memuru geldi ‘burada slogan atılıyormuş’ dediler. Biz slogan atmadığımızı söyledik ve Yücel’in konuşma kaydını tekrar açtık. Polislere bir telefon geldi ve bu kez ‘bunu çalamazsınız şikayet var’ dediler. İki saat sonra Şişli İlçe örgütümüzden bir arkadaşımız aradı. Onu da Yüksek Seçim Kurulu’dan aramışlar sözlü uyarıda bulunup bu yaptığımızın beş yıl hapis cezası gerektirdiğini söylemişler. Bunun yazılı bir şekilde bize iletilmesini istedik ama verilmedi. Cumartesi sabah gittiğimiz zaman Ak Parti ve CHP çadırları susturulmuştu bize de polis, sesli yayın yasaklandı dedi. Bizde onların sözlü beyanına saygı göstererek ses sistemini kurmadık. Gerekçesiyle beraber yazılı beyan istedik.”



YÜZLERCE AK PARTİ’Lİ MUSTAFA İLKER YÜCEL’İ İZLEDİ



Çalışmalar sırasında, Ak Parti seçim görevlileriyle olan ilişkilerinin gayet iyi olduğu belirten Gürol, şöyle konuştu: “Ak Parti çadırı ile ilişkilerimiz çok düzgün. Ses sistemini kurarken yardım gerektiği zaman Ak Parti’liler yardım için geldiler. Sürekli olarak yardıma bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Çiçek meyve suyu ve benzeri ikramlarda bulunuyorlar. Çeşitli konularda sohbetlerimiz oluyor.



“İlker Yücel’in, Ekrem İmamoğlu’nun Washington Post’da çıkan yazısına ilişkin konuşmasını yüzlerce Ak Parti’liye bir toplantıda izletmişler. Bunun videosu da var. Başka bir Ak Parti’li şu an aynı ittifak içinde olmadığımız ama bir sonraki Cumhurbaşkanı seçimlerinde birlikte çalışmamız gerektiğini söylüyor. Ak Parti masa yöneticileri, çalışmalardan sonra birlikte organizasyonlar yapma teklifinde bulundular. Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye bağırmıyorlar ama bizim çalışanlarımızın konuşmalarını kendi çadırlarından alkışlıyorlar. Ak Parti’li seçmenlerse ‘biz her şeyin farkındayız’ diyorlar. ‘Kazanacak olacağınızı bilsek size oy vereceğiz’ noktasındalar.”



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