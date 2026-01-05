Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun... Tekirdağ merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen geniş çaplı siber operasyonun detaylarını paylaştı. İnternet üzerinden hayali satış yaparak yüzlerce kişiyi mağdur eden suç örgütüne darbe indirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun... Tekirdağ merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 10 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İnternet üzerinden "oto yedek parçası" satma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik baskınlarda gözaltına alınan 29 kişiden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

500'DEN FAZLA MAĞDUR, 250 MİLYON LİRALIK VURGUN

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen süreçte, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan incelemeler sonucunda, suç örgütünün internet üzerinden sahte ilanlarla 500'den fazla vatandaşı kandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 250 milyon lira haksız kazanç elde ederek büyük bir vurgun gerçekleştirdiği belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tekirdağ merkezli yürütülen operasyon İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'yi kapsayan geniş bir alanda icra edildi. Bakan Yerlikaya, internet üzerinden yapılan oto yedek parçası alışverişlerinde vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Ali Yerlikaya
