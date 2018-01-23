Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu'nda, Afrin Harekâtına ilişkin kararlılık mesajları damga vurdu. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türk gençliği olarak Mehmetçiğin başarısına kilitlendiklerini söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Türk milletinin topyekun Mehmetçiğin arkasında olduğunu vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yapılan okulda İletişim Bilimci, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Milliyet, Akşam, Cumhuriyet Gazetesi eski muhabiri, 26. Dönem Milletvekili Utku, Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu, Hürriyet Gazetesi eski Baş Yazarı, Önceki Dönem Basın Konseyi Başkanı, 25. Dönem Milletvekili, O. Oktay Ekşi, Aydınlık Gazetesi Yazarı, Atatürk’ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni H. Şule Perinçek ve Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan ders verdi.



Yüzlerce genç, gazetecilerin ve hocaların deneyimlerinden yararlanarak “Gazetecilikte Yöntem ve İlerleyiş”, “Araştırmacı Gazetecilik Nedir, Ne Değildir?”, “Medya ve Siyaset İlişkileri”, “Türkiye’de Gazeteciliğin Serüveni”, “Toplumsal Gazetecilik Sorumluluğu”, “Geleneksel Gazetecilik ve İnternet Gazeteciliği” konularını tartıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneğini temsilen yazar Feyziye Özberk, de Uğur Mumcu Gazetecilik Okuluna gelen konuklar arasındaydı.



FİKİRLERİ GENÇ NESİLLERİN ZİHİNLERİNDE YAŞAYACAK







TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, yaptığı konuşmada “ Uğur Mumcu’yu katledenler sandılar ki Uğur Mumcular ölecek, unutulacak ve mücadelesi silinip gidecek. Ancak şunu bir türlü anlayamadılar: halkını aydınlatmak için canını ortaya koyanlar öldükleri zaman aslında ölümsüzleşirler. Çünkü onların fikirleri onlardan sonra gelen genç nesillerin zihinlerinde yaşamaya devam eder. Burada onun ahlakını, erdemini, halkına karşı sorumluluğunu ilelebet yaşatmak ve onun hayalindeki Türkiye’yi kurana dek mücadele etmek için toplandık. “ dedi.



“GÖREV BELGEMİZ GENÇLİĞE HİTABEDİR”







Okulun açılış konuşmasını yapan Metin Feyzioğlu, “Uğur Mumcu’yu anmak, yaptığını yapmakla olur. Önce bilgi, sonra fikir sahibi olmakla olur. Milli duruşla olur.” cümlelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Türk gençliğinin, Türkiye üzerine oynanan senaryoların hayata geçirilmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Feyzioğlu, “Afrin Harekatı başladıktan sonra milleti yalan haberlerle kandırmaya çalışanlar, ya PKK’lıdır ya emperyal güçlerin kuklasıdır. İşte o fazla düşünmeyenleri bilgilendirmek bizim görevimizdir. Afrin’de savaşan, ovalarımızı bekleyen kahraman asker ve polislerimize, şehitlerimize bir kez daha yürekten şükranlarımızı sunuyorum. “ sözleri ile konuşmasını tamamladı.



Bedel ödeyen kuşakların temsilcisinin bugün TGB olduğunu söyleyen Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu yaptığı konuşmada "Kadrolar eylem içinde doğar" der Uğur, bu ne demek? Bu ülkede ilk defa ümmet yetmez, esas olan devlettir, millettir, vatandır diyen Namık Kemal’den bu yana bedel ödeyen kuşaklardır. Namık Kemal’den bu yana bedel ödeyen kuşakların temsilcisi bugün Türkiye Gençlik Birliğidir. “ dedi.



Konuşmalardan sonra başlayan ders sunumları ise 6 oturumda tamamlandı.







Oturumların ilki Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın gazetecilikte yöntem ve ilerleyiş konulu sunumu ile başladı. Gazetecilik mesleğinde tarafsızlığın mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, “Gazeteci örgütlü yapının bir parçasıdır. Peki, bu koşulda tarafsızlık olabilir mi? Olamaz. Örneğin gündeme bakıyoruz ve o gündemden seçtiklerimizi haberleştiriyoruz. İşte seçtiklerimizle bile aslında tarafsızlığımızı bitiriyoruz. Onun için tarafsızlıktan bahsetmek kendini haklı çıkarma çabasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.



İkinci oturumda sunum yapan Utku Çakırözer, araştırmacı gazetecilik meselesini örneklerle anlattı. Çakırözer sunumunda şunları vurguladı: Tarım sektöründe size ‘tarım çağ atladı’ derler. Polatlı’ya gittiğiniz de o resmin öyle olmadığını anlatırsınız. Uğur ağabey de el attığı her konuda böyle yapmıştır. Gericilik bölücülük meselesi… Hep resmin arkasına bakarak haberi yapan aydındı. Titizlik gerektiriyor.



“KUVAY-I MİLLİYE RUHUYLA EL ELE VERMEK ZORUNDAYIZ”



Medya ve siyaset konusunu gençlerle tartışan Gökmen Ulu, şunları söyledi: Teröre destek asla basın özgürlüğü kapsamına girmez. Ulusal refleks ve bütünleşme duygumuzu asla yitirmememiz lazım. Bugün mehmetçik bizim için Afrin’de. Amerika Türkiye'nin güney sınırında. Suriye'de sınır boyunca 30 bin kişiden oluşan bir terör devleti kurmak istiyor. Hiçbir ülke ve hiçbir devlet buna seyirci kalamaz. Afrin bu açıkça gelen tehdite karşı bir savunma harekatıdır. Biz bunu doğru buluyoruz diye hükümetin yanında değiliz. Çıkış yolunun cumhuriyetin kurtuluş felsefesine sıkıca sarılmak ve yeniden Kuvay-ı Milliye ruhuyla el ele vermenin zaruret olduğunu düşünüyorum.”



Dördüncü oturumda gençlerle bir araya gelen Oktay Ekşi ise Türkiye’de gazeteciliğin serüvenini anlattı.



HIRSINIZ HİZMET HIRSI OLSUN



Gerçekle buluşturmanın, bilgilendirmenin bir görev olduğunu vurgulayan Şule Perinçek, toplumsal gazetecilik sorumluluğu konusunda verdiği derste şunları söyledi: “Özellikle toplumların bilgilenmeye, ilerlemeye ihtiyacının gelip dayattığı doğum sancıları çekildiği dönemde ilerlemenin ihtiyaç olduğunu bilmek için de bilgiye ihtiyacınız var. Haklar ancak bilirseniz sahip çıkılır. Gerçekle buluşma bilgilendirme bir görev bir hizmet. Bunun yolları bugün nasıl döşenir? 1- Bağımsızlık 2- Üretim ekonomisi 3- Terörün bitmesinden yanayız. 4-Terörü bitirmek için komşularımızla el ele vereceğiz.



Basında tek de kalsanız cesaretli olacaksınız, haber peşinde koşacaksınız, etkili ve inandırıcı olacaksınız, cinsiyet, din, ırk ayrımcılığı yapmayacaksınız. Hırsınız hizmet hırsı olmalı.







Tevfik Kadan, son oturumda yaptığı sunumda “Geleneksel Gazetecilik ve İnternet Gazeteciliği” konusunu ele aldı.“Yeni medya gazeteciliği” ana başlığı altında; sosyal medya haberciliği, video haberciliği, mobil habercilik ve yurttaş gazeteciliği, drone haberciliği, robot haberciliği, veri gazeteciliği gibi alanları gençlere anlattı.





GAZETECİLİK OKULU İKİNCİ GÜNÜ İLE DEVAM EDECEK



Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’nun ikinci günü ise yarın (24 Ocak) yapılacak. Saat 14.00’te Uğur Mumcu Caddesi Migros önünde buluşacak olan TGB’liler, Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer ile birlikte Uğur Mumcu’nun evine yürüyecek ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ile birlikte basın açıklaması düzenlenecek. Ardından saat 18.00’de Uğur Mumcu’nun okul arkadaşı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’un konuşmacı olacağı “Uğur Mumcu’nun izinde aydın sorumluluğu” adlı panel yapılacak.



