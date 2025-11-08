'Yüzyılın Konut Projesi’ başvuruları başlıyor: 500 bin sosyal konut için tarih ve şartlar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yüzyılın Konut Projesi” başvurularının 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Başvurular e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden yapılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
'Yüzyılın Konut Projesi’ başvuruları başlıyor: 500 bin sosyal konut için tarih ve şartlar açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun başvuru sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullanarak başvuru takviminin ayrıntılarını paylaştı.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

SİSTEM YOĞUNLUĞU ÖNLENECEK

e-Devlet başvurularında sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacak.

10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar
11 Kasım: Son rakamı “2” olanlar
12 Kasım: Son rakamı “4” olanlar
13 Kasım: Son rakamı “6” olanlar
14 Kasım: Son rakamı “8” olanlar
15 Kasım’dan itibaren kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları yalnızca banka şubeleri aracılığıyla ve başvuru bedeli alınmadan yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TOKİ konut projeleri Yüzyılın
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu
İstanbul Başsavcılığı Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili için yakalama emri çıkardı
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Çok Okunanlar
Narin Güran davasında yeni gelişme! Narin Güran davasında yeni gelişme!
Yatırımcıların gözü bu rakamlarda! Yatırımcıların gözü bu rakamlarda!
Şiddetli sağanak kapıda! Şiddetli sağanak kapıda!
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır” Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “Küçük önlemler hayat kurtarır”
250 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır? 250 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır?