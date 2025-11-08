'Yüzyılın Konut Projesi’ başvuruları başlıyor: 500 bin sosyal konut için tarih ve şartlar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun başvuru sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullanarak başvuru takviminin ayrıntılarını paylaştı.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

SİSTEM YOĞUNLUĞU ÖNLENECEK

e-Devlet başvurularında sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacak.

10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar

11 Kasım: Son rakamı “2” olanlar

12 Kasım: Son rakamı “4” olanlar

13 Kasım: Son rakamı “6” olanlar

14 Kasım: Son rakamı “8” olanlar

15 Kasım’dan itibaren kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları yalnızca banka şubeleri aracılığıyla ve başvuru bedeli alınmadan yapılacak.