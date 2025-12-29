Yüzyılın projesinde büyük heyecan: Sosyal konutta kura çekimi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını hedefleyen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında beklenen sürecin başladığını duyurdu.

Toplam 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri için start verildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler netlik kazanacak.

İLK KURA ADIYAMAN'DA ÇEKİLDİ

Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimi maratonu, bugün ilk olarak deprem bölgesindeki Adıyaman'da başlatıldı. Belirlenen takvime göre kura süreci; 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. Diğer illerdeki çekilişlerin ise TOKİ'nin duyuracağı takvim doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje kapsamında depremden etkilenen illere inşa edilecek sosyal konut sayıları da belli oldu. Buna göre; Hatay'da 13 bin 289, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Adana'da 12 bin 400, Diyarbakır'da 12 bin 165, Malatya'da 9 bin 609, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Adıyaman'da 6 bin 620, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990 ve Kilis'te 1170 konut inşa edilecek.

Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişinin sağlam, afetlere dirençli ve güvenli modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşması amaçlanıyor. Bu hamle sayesinde vatandaşların ev sahibi olması sağlanırken, piyasadaki konut ve kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. 1,5 trilyonluk ekonomik büyüklüğe sahip projeyle 300 sektörün çarklarının daha hızlı döneceği öngörülüyor.

Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez 'kiralık sosyal konut' uygulaması da hayata geçirilecek.