Z kuşağına siber anime tuzağı: 250 bini aşkın saldırı!

Kaspersky’nin 2024’ün ikinci çeyreği ile 2025’in ilk çeyreğini kapsayan siber güvenlik raporuna göre, gençlerin tutkunu olduğu anime ve dijital içerikler siber saldırganlar için birer yem haline geldi. Raporda, özellikle Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan ve Jujutsu Kaisen gibi popüler yapımların isimleri kullanılarak toplam 251 bin 931 siber saldırı girişimi tespit edildi.

Marketing Türkiye'ye göre, saldırganlar, “özel bölüm”, “sızdırılmış sahne” veya “premium erişim” gibi başlıklarla kurbanlarını kandırmayı hedefliyor. Listenin zirvesinde, 114 bin 216 saldırı girişimiyle Naruto yer alıyor. Onu 44 bin 200 girişimle Demon Slayer, ardından 39 bin 433 girişimle Attack on Titan takip ediyor.

NETFLIX VE SHREK DE TEHLİKEDE

Saldırılar yalnızca anime içerikleriyle sınırlı değil. Shrek, Stranger Things, Twilight, Inside Out 2 ve Deadpool & Wolverine gibi yapımlar da suçluların radarında. Bu beş içerik için toplam 43 bin 302 saldırı girişimi kayıtlara geçti. Özellikle Shrek için 2025 Mart ayında saldırı sayısının bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktığı tespit edildi.

Bu tehditler yalnızca içerik isimleriyle sınırlı kalmıyor. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ ve HBO Max gibi dijital platformların isimleri de siber saldırganlar tarafından yoğun şekilde istismar ediliyor. En dikkat çeken veri ise Netflix’e yönelik 85 bin 679 saldırı girişimi ve 2,8 milyondan fazla kimlik avı sayfası oldu.

Z kuşağı için anime ve dizi izlemek sadece bir eğlence değil; bir yaşam biçimi. Ancak bu duygusal bağlılık, onları çevrimiçi tehditlere karşı savunmasız bırakıyor. Kaspersky’nin analizine göre Z kuşağının yüzde 65’i düzenli anime izliyor ve bu da onları tarihin animeye en bağlı nesli haline getiriyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, dijital eğlenceye yönelik tehditlerin arttığını vurgulayarak şu uyarıyı yapıyor: “Eğlence içerikleri geliştikçe, siber suçlular da bunları istismar etmek için daha sofistike yöntemler geliştiriyor. Genç kullanıcıların, kendilerini çevrimiçi ortamda koruyacak bilgiye sahip olmaları kritik önem taşıyor.”