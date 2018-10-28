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Zabıta Türk bayrağını indirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İddialara göre, Yunuslar Mahallesinde yaşayan bir kişi, evinin karşısına asılan Türk bayraklarının indirilmesi için belediyeye başvurdu. Şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri ise bir skandala imza atarak bayrakları bulundukları yerden indirdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte Ulusal Kanal'ın ulaştığı o görüntüler…

Zabıta Türk bayrağını indirdi

Bağımsızlık bayrağını indirdiler.

Tepkiler üzerine yeniden astılar…

Görüntüler Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Yunuslar Mahallesinden… İddialara göre, Aza Mehmet Karabıyık adlı kişi evinin karşısında, Halil Sunay adlı vatandaşa ait meskenin önünde asılı bayraklardan rahatsız oldu. Burhaniye Belediyesine giderek bayrakların indirilmesi için şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine bölgeye giden zabıtalar bayrakları asılı oldukları direklerden indirdi. Olayı haber alan mesken sahibi Halil Sunay, Belediye Başkanı Necdet Uysal'a ulaşarak tepkisini dile getirdi.

Skandaldan haberi olmadığını öne süren Belediye Başkanı Uysal zabıta ekiplerini arayarak bayrakların yerlerine asılması talimatını verdi. Bayrakları tekrar asan zabıtalar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Skandal olaya ait görüntüler ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zabıta #türk bayrağı
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