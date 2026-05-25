Zabıtanın seyyar satıcıya çarpıp kaçtığı iddia edildi: 'Motora gaz verip göğsüme vurdu'

Olay, Avcılar Ambarlı Sahili’nde meydana geldi.

İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, sahilde seyyar bisiklet kiralayan Mustafa A.’nın (60) 3 bisikletine el koydu. Bisikletlerinin alınmasına tepki gösteren Mustafa A., zabıta ekipleriyle konuşmak istedi.

Bu sırada şahıs, bisikletleri götüren motosikletli zabıta ekibinin önüne geçti. İddiaya göre zabıta personeli motosikletle hareket ederek Mustafa A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam kafasını asfalt zemine vurdu.

Başından yaralanan Mustafa A. kanlar içinde yerde kalırken, çevrede bulunan vatandaşlar zabıta ekiplerine tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde Mustafa A.’nın kanlar içinde yerde yattığı, zabıta ekiplerinin ise bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından ailenin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Hastanede konuşan Mustafa A., açıklama şu şekilde:

“Zabıta motorlu ekipleri geldi. Gelip orada bisikletlerimi aldı. Ben de 'Ne gerek var, bayramda 3 tane bisiklet açtım buraya' dedim. O sırada motora birden gaz verip göğsüme vurdu, yere düştüm. Ben oradayken gitmişler. Kayıtlarda bunlar var. Kamerası çekiyordu. Kask kamerasında hepsi var. Ne bağırma, ne küfür ne darp hiçbir şey yok. Bunu onların kamera kayıtları gösterecek” dedi.