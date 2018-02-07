Vatan onlara emanet... Terörle mücadelede etkin rol oynayan komandolarımız Siirt'ten Afrin'e uğurlandı. Yakınları ve Siirt halkı komandoları, kınalarla uğurladı.

Sadece sevdikleri değil, Siirtliler de onları uğurladı.Zeytin Dalı Harekatı için hazırlıklarını tamamladılar. Yola çıkma vakti...Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 301 kişilik 2 tabur komando için havalimanında tören yapıldı.Tören düğünü aratmadı. Kınalar yakıldı.Komandoların aileleri hem gururlu hem de sevinçliydi.Uğurlama töreninde Uzman Çavuş Sadullah Çetin'e bir de süpriz yapıldı. Nişanlısı, Uzman çavuşun eline kına yaktı.Yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki ışık herşeyi anlatmaya yetti.Afrin'e giden askerleri komuta eden Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz da Siirtlilerle vedalaştı. Tuğgeneral Yavuz'un vedalaştığı yaşlı bir kadın kendisi ve askerler için Kürtçe dua ettti.Uğurlama töreninin ardından birlikler Komando marşı okudu, ardından Afrin'e uğurlandı.ZAFER İÇİN AFRİN'E UĞURLANDILAR