Zafer Partili adayın Suriyeli dediği esnaf Siirtli çıktı

Zafer Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Hande Karacasu'nun esnaf gezisindeki tavırları sosyal medyada gündem olmuştu.

Esnafa yönelik sert ifadeleri ve konuyu sürekli "göçmenlere" getirme çabaları ise tepki çekmişti. Hande Karacasu daha önce de kışkırtma belgeseli "Sessiz istila"yı piyasaya sürmüştü.

KARACASU'NUN TEPKİ ÇEKEN ESNAF ZİYARETİ

Hande Karacasu, tepki çeken bu esnaf ziyaretinin ardından bir paylaşım yaparak, dükkan sahibinin Suriyeli olduğunu ama bunu sakladığını iddia etmiş, tavırlarını da "sosyal deney" olarak açıklamıştı. Karacasu, “Dükkan sahibi çok iyi Türkçe konuşan bir Suriyeliydi. Beden dilimle aşırı dik durmamın sebebi Suriyeli olduğunu biliyor olmamdı.” sözleriyle kendini savunmuştu.

KARACASU'NUN 'SOSYAL DENEY' SAVUNMASI

Karacasu'nun açıklamalarında "Suriyeli" olarak belirttiği esnafın ise Siirtli ve eski bir devlet memuru olduğu ortaya çıktı. Karacasu'nun "Suriyeli" dediği esnafın "Siirtli" olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını kilitledi.